В Луганской области ликвидировали один из шести очагов пожаров

В Луганской области ликвидировали один из очагов пожаров. Потушили огонь между населенными пунктами Байдовка и Половинкино.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас пытаются затушить еще пять очагов огня в Луганской области.

По оперативным данным, огнем повреждены ориентировочно 250 зданий (Вороново - 70, Сиротино - 64, Метелкино - 30, Муратово - 26, Капитаново - 20, Осколоновка - 20 Кряковка - 2, Трехизбенка - 2).

Эвакуированы 120 человек, в том числе из: сел Муратово - 35 человек (размещены в пгт Новойдар в школе и больнице), Вороново - 40, Сиротино - 25 Осколоновка - 20 (эвакуированные из трех сел размещены в г. Северодонецк).

Напомним, полиция рассказала о вероятных причинах пожаров в Луганской области.

Арсен Аваков говорил, что для оперативного тушения масштабных пожаров не хватает технических возможностей.

Пожар вспыхнул в Луганской области вчера вечером. По последним данным, пострадали 12 человек. Около 120 человек эвакуированы. Кабмин пообещал выделить средства для пострадавших.