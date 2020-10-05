КСУ во вторник рассмотрит конституционность закона о ВАКС

Конституционный суд Украины во вторник, 6 октября, рассмотрит дело о конституционности закона о Высшем антикоррупционном суде. Соответствующее представление в КСУ поступило от 49 народных депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Рассмотрение начнется в 10:00. Большая палата КСУ рассмотрит дело на открытой части пленарного заседания в форме устного производства.

Закон о ВАКС определяет основы организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда, специальные требования к его судьям и гарантии их деятельности.

"Авторы ходатайства считают, что оспариваемый закон не соответствует Конституции Украины, а его правоприменение приводит к нарушению гарантированных Конституцией Украины основ функционирования судоустройства в Украине и сужению прав судей касательно их независимости и неприкосновенности", - указано в сообщении.

Напомним, в конце сентября Конституционный суд Украины отложил рассмотрение ходатайства о конституционности закона о рынке земли, поскольку на заседание не смог явиться представитель президента в суде.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября в КСУ также поступило представление о возможности привлекать президента к админответственности. Суд просят разъяснить этот момент, в частности, в контексте возможности оштрафовать Владимира Зеленского за нарушение карантина.