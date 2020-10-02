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Боевики нарушали "тишину" вблизи Авдеевки и Водяного

Новина українською → Донбасс, Пятница 02 октября 2020 17:59
Боевики нарушали "тишину" вблизи Авдеевки и Водяного Фото: украинский военный (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 2 октября российско-оккупационные войска трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских провокаций украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Ночью с интервалом в один час пророссийские боевики дважды обстреляли из гранатометов различных систем украинские позиции вблизи Авдеевки. Уже после обеда оккупанты из стрелкового оружия открыли огонь в районе Водяного.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе.

Кроме того, подразделения Объединенных сил принимают участие в ликвидации лесных пожаров в Луганской области. Очаги пожаров возле Трехизбенки, Новоалександровки, Боброво, Артема, Старого Айдара, Болотенно, Станицы Луганской и Старобельска уже локализовали.

Напомним, 1 октября пророссийские боевики нарушали перемирие вблизи Станицы Луганской и Орехово.

Как писало РБК-Украина, украинская разведка фиксирует, что Россия продолжает поставлять на оккупированный Донбасс боеприпасы и горючее.

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