В "Слуге народа" оценили возможность переформатирования Рады

После результатов местных выборов во фракции "Слуга народа" сделают выводы. Однако, предпосылок для переформатирования коалиции пока в партии не видят.

Об заявил в комментарии РБК-Украина глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, говорится в материале "Слабость бренда. Что ждет "Слугу народа" после местных выборов".

По его словам, будет сделан анализ работы областных организаций, штабов.

"Когда уляжется ситуация с коронавирусом, возможно, мы проведем съезд партии, чтобы эти решения имплементировать", - сказал Корниенко.

Он говорит, что в в данный момент не усиливаются какие-то центробежные процессы во фракции.

"Я не вижу предпосылок для переформатирования коалиции и подобных процессов в парламенте", - сказал РБК-Украина Корниенко.

Оснований для досрочного роспуска ВР, глава президентской политсилы также не видит.

Напомним, во многих городах в середине ноября по результатам местных выборов мэров украинцы вновь отправятся на избирательные участки, чтобы выбрать окончательного победителя в "мэрской" гонке.

Отметим, второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября.