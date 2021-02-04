Рынок земли: сколько будет стоить гектар в Украине

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заверил, что рынок земли в Украине заработает уже 1 июля. Он также рассказал, сколько будет стоить один гектар сельхозземли после открытия рынка.

Об этом речь шла в интервью для "Радио НВ".

По словам министра, один гектар земли в начале открытия рынка земли будет стоить в районе 2 тысяч долларов. Однако предпосылок к большому ажиотажу на продажу земли Лещенко сейчас не видит.

"По моему глубокому убеждению, где-то в районе 2 тысяч долларов будет стоимость гектара земли в Украине.... Сегодня аренда земли в Украине не меньше 150 долларов за гектар. И она каждый год растет. Безусловно, этот пассивный доход интересен всем", - сказал он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал, что за 10 лет действия рынка земли украинский ВВП получит 85 млрд долларов. Как сказал министр, ценность украинской земли занижалась в течение 29 лет.

Кроме того, во Всемирном банке заявляли, что Украина имеет все предпосылки для запуска прозрачного рынка земли. Банк вместе с Евросоюзом готов продолжать помогать Украине с внедрением земельного рынка.