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Общенациональный карантин должен быть крайней мерой, - ВОЗ

Новина українською → Лондон, Четверг 29 октября 2020 22:41
Общенациональный карантин должен быть крайней мерой, - ВОЗ Фото: Ханс Клюге (euro.who.int)
Автор: Дмитрий Левицкий

Директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге назвал крайней мерой введение общенационального карантина для борьбы с коронавирусом. Такие ограничения наносят сильный вред экономике, психическому здоровью людей и увеличивают масштаб домашнего населения.

Об этом сообщает Associated Press.

Общенациональный карантин должен давать странам шанс "отыграться", укрепив свои системы здравоохранения и программы отслеживания контактов для быстрого выявления и искоренения новых случаев.

Однако, как добавил Клюге, многочисленные страны Европы не смогли этого сделать во время общенационального карантина.

Напомним, недавно Клюге заявил о неэффективности закрытия школ для борьбы с распространением коронавируса. В ВОЗ считают, что это вредит детям, находящимся в сложной жизненной ситуации.

Как писало РБК-Украина, почти 60% украинцев не поддерживают возвращение Украины к жесткому общенациональному карантину.

Добавим, сегодня Франция решила усилить карантин. В стране закроют рестораны, и ограничат передвижение граждан.

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