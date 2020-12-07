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Кулеба: я пока против любых экономических санкций против Беларуси

Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил против введения санкций против Беларуси. По его словам, сейчас в этом нет фундаментальной необходимости.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, у Украины с Беларусью есть принципиальные политические разногласия.

"Если брать за стартовую точку нынешнюю ситуацию в Беларуси, то я пока против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики", - считает он.

Министр отметил, что торговля одинаково важна для обеих стран.

"Мы, напомню, сразу заняли четкую позицию, и идем синхронизированно с Евросоюзом, и в плане защиты прав человека и осуждения насилия, и требований демократических преобразований в Беларуси. И для изменения этой позиции я не вижу сейчас никаких предпосылок", - добавил он.

Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко обвинил Украину в намерении "душить" Беларусь. Эти сведения якобы содержатся в материалах Комитета государственной безопасности Беларуси.

Ранее Лукашенко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за позицию Киева по ситуации в Беларуси.

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