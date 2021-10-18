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У Зеленского оценили возможность досрочных выборов президента

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 08:55
У Зеленского оценили возможность досрочных выборов президента Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В правящей команде оценили возможность досрочных выборов президента. Пока таких планов нет.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Свой парламент. Перенесут ли у Зеленского дату выборов в следующую Раду".

Дата очередных выборов президента - 31 марта 2024 года, то есть после парламентских. Однако в украинских политических реалиях намного выгоднее провести парламентские выборы после выборов главы государства, на волне успеха победителя.

"Досрочные выборы нужны, когда есть какой-то кризис, который можно разрешить только таким путем. Сейчас таких кризисов нет, досрочные президентские выборы просто нецелесообразны", - сказал собеседник издания в ОП.

Однако, Избирательный кодекс прямо запрещает главе государства, чьи полномочия досрочно прекратились, идти на следующие выборы.

"Если мы начнем эту норму менять, то абсолютно каждый догадается, что мы задумали", - сказал источник РБК-Украина во властных кругах.

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