У Зеленского оценили возможность досрочных выборов президента

В правящей команде оценили возможность досрочных выборов президента. Пока таких планов нет.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Свой парламент. Перенесут ли у Зеленского дату выборов в следующую Раду ".

Дата очередных выборов президента - 31 марта 2024 года, то есть после парламентских. Однако в украинских политических реалиях намного выгоднее провести парламентские выборы после выборов главы государства, на волне успеха победителя.

"Досрочные выборы нужны, когда есть какой-то кризис, который можно разрешить только таким путем. Сейчас таких кризисов нет, досрочные президентские выборы просто нецелесообразны", - сказал собеседник издания в ОП.

Однако, Избирательный кодекс прямо запрещает главе государства, чьи полномочия досрочно прекратились, идти на следующие выборы.

"Если мы начнем эту норму менять, то абсолютно каждый догадается, что мы задумали", - сказал источник РБК-Украина во властных кругах.