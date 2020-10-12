Зеленский о завершении войны на Донбассе: это сложный вопрос

Президент Владимир Зеленский считает сложным вопрос завершения войны на Донбассе. Несмотря на это большим прогрессом является разблокирование нормандского процесса.

Об этом Зеленский заявил в интервью BBC.

Президент отметил, что за стол переговоров в нормандском процессе удалось вернуть президента Российской Федерации.

"Это очень сложный вопрос. Да, я хочу это сделать быстрее. Потому что я понимаю, каждый день, который проходит, мы теряем наших людей. Но все же, мы разблокировали нормандский процесс. Это диалог. Президент Франции Эммануэль Макрон действительно поддерживает Украину. Госпожа Меркель также. Мы вернули президента Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украине за год удалось вернуть 140 украинцев, которые содержались в тюрьмах на оккупированных территориях. Также на Донбассе соблюдается перемирие.

"Мы реально не реагируем на одиночные обстрелы. Мы не должны сделать того, чтобы началась эскалация конфликта. Но есть боевые потери и это главный результат. За 75 дней боевых потерь - один человек погиб", - добавил Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский недоволен минским форматом для урегулирования конфликта на Донбассе.

Также Зеленский сообщал, что нормандского формата недостаточно для урегулирования ситуации на Донбассе, поэтому необходим прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.