ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский требует от послов результатов через полгода после назначения

Новина українською → Киев, Четверг 17 декабря 2020 12:32
Зеленский требует от послов результатов через полгода после назначения Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новоназначенные послы должны показывать результат через полгода после назначения. Он попросил МИД разработать модель эффективной работы послов.

Об этом он заявил на брифинге.

Он дал задание министру иностранных дел Дмитрию Кулебе разработать модель эффективности работы послов именно в экономическом направлении.

"Скажу новоназначенным послам, что первые результаты своей работы на экономическом направлении вы должны показать уже через полгода после назначения. Нет результатов - нет должности посла", - заявил он.

Напомним, президент подписал указ, которым назначил послом Украины в Мексике Оксану Дромарецкую. Также Зеленский назначил посла на Кипре, которым стал Руслан Нимчинский.

Добавим, что Зеленский уволил послов в Корее и Израиле. При этом президент назначил новых послов в Израиле и Казахстане. Ими стали Евгений Корнийчук и Петр Врублевский.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский
NEWS
Сейчас мир все еще в разгаре пандемии, - ВОЗ
Сергей Щербина, Владислав Красинский, Анастасия Рокитна Сейчас мир все еще в разгаре пандемии, - ВОЗ
DAILY
Глава ВОЗ в Европе Ханс Клюге: В одних лишь больницах не победили ни одну пандемию
Сергей Щербина, Владислав Красинский Глава ВОЗ в Европе Ханс Клюге: В одних лишь больницах не победили ни одну пандемию