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Зеленский созывает СНБО на сегодня: что известно

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Киев, Среда 10 ноября 2021 08:52
Зеленский созывает СНБО на сегодня: что известно Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Заседание состоится сегодня.

Все, что известно о заседании, в материале РБК-Украина.

Дата заседания: 10 ноября.

Время проведения: 15:00.

Место проведения: Офис президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил cекретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года в 15:00 в Киеве заседание СНБО Украины (Офис президента Украины)", - говорится в сообщении.

Прошлое заседание СНБО прошло 22 октября 2021 года.

Обновленный состав

Неделей ранее Зеленский подписал указ об обновлении состава Совета национальной безопасности.

Из состава СНБО вывели:

  • экс-министра экономики Любченко Алексея;
  • экс-министра обороны Андрея Тарана;
  • экс-министра стретических отраслей Олега Уруского.

В персональный состав СНБО ввели:

  • Рябикина Павла - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • Свириденко Юлию - первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины.
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