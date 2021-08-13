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Зеленский созвал СНБО на следующую пятницу

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Пятница 13 августа 2021 19:48
Зеленский созвал СНБО на следующую пятницу Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины созвал очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно состоится в следующую пятницу, 20 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СНБО.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 20 августа 2021 в Киеве заседание СНБО Украины", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что время и место проведения заседания будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее Алексей Данилов сообщил, что на заседании СНБО обсудят реформирование лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

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Владимир Зеленский СНБО
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