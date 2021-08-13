Зеленский созвал СНБО на следующую пятницу
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины созвал очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно состоится в следующую пятницу, 20 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СНБО.
"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 20 августа 2021 в Киеве заседание СНБО Украины", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что время и место проведения заседания будет сообщено дополнительно.
Напомним, ранее Алексей Данилов сообщил, что на заседании СНБО обсудят реформирование лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".