Зеленский собирает СНБО на пятницу. Возможно на Донбассе
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский снова собирает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Заседание назначено на пятницу, 30 июля.
Об этом РБК-Украина сообщили информированные источники.
Один из собеседников издания уточнил, что снова обсуждается идея провести выездное заседание Совбеза. По его словам, собраться СНБО может на Донбассе.
Второй источник добавил, что на повестку дня будет вынесен и вопрос тарифов на электроэнергию для населения. Об этом ранее заявил и сам Владимир Зеленский на форуме "Украина 30".
Напомним, предыдущее заседание СНБО должно было пройти в Сумах, но в итоге выездную встречу отменили.