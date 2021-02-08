ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский про российскую COVID-вакцину: нет подтверждения ее результативности

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 10:55
Зеленский про российскую COVID-вакцину: нет подтверждения ее результативности Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас нет подтверждения результативности российской вакцины от коронавируса. Экспериментировать на украинцах не будут.

Об этом он заявил в ходе форума "Украина 30".

Зеленский заявил, что Украина договаривалась только с ведущими производителями вакцин, которые утверждены миром.

"Никакого подтверждения того, что "Спутник V" гарантированно дает результат, нет. Я считаю, что граждане Украины - это граждане, это люди. Это точно не кролики. На них эксперементировать мы точно не имеем права", - заявил он.

Новость дополняется...

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Коронавирус
NEWS
Резкое похолодание в Киеве и морозы до -12: погода в Украине ухудшилась
Резкое похолодание в Киеве и морозы до -12: погода в Украине ухудшилась
DAILY
Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию
Ульяна Безпалько, Сергей Щербина Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию