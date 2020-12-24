Зеленский: разговариваю с лидерами стран ЕС для ускорения получения COVID-вакцины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведет переговоры с лидерами стран ЕС. По его словам, Украина ожидает получить первую партию вакцины от коронавируса в январе.

Об этом он заявил на брифинге.

Президент надеется, что Украина получит первую партию доз вакцины в конце января, в середине февраля.

"Я разговариваю с лидерами стран ЕС и не только для того, чтобы мы могли ускорить поставки вакцины, качественной, проверенной вакцины, потому что их много. Мы говорим и с Индией, и с Британией, и с Францией, чтобы Украина попала в список приоритетных стран ", - заявил он.

Напомним, Министерство здравоохранения разъяснило план вакцинации населения от коронавируса.

Также сообщалось, что Украина хочет получить дополнительно еще 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по механизму COVAX.

Более того, Минздрав планирует заключить контракты на поставку COVID-вакцин с производителями до конца года.