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Зеленский провел кадровые изменения в СБУ: кто потерял кресло

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Киев, Понедельник 26 июля 2021 20:19
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ: кто потерял кресло Фото: Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины. Глава государства сменил первых заместителей главы СБУ и уволили начальника управления в Черновицкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Президент Владимир Зеленский принял ряд решений в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины", - отметили в ОП.

В частности, Руслан Баранецкий снят с должности первого заместителя председателя СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра и спецслужбе

На его место назначен Сергей Андрущенко, который занимал должность заместителя главы СБУ.

С должности первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления спецслужбы уволен Василий Малыш.

Кроме того, уволен начальник департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексея Корнейчука.

Поста также лишился начальник управления СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.

Новость дополняется...

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Владимир Зеленский Служба безопасности Украины
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