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Зеленский одобрил закон о регулировании стоимости интернета

Новина українською → Украина, Вторник 12 января 2021 13:32
Зеленский одобрил закон о регулировании стоимости интернета Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский одобрил доработанный закон о регулировании стоимости интернета. Он подписал соответствующий законопроект №3014.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - 12 января возвращен с подписью от президента.

Он определяет исчерпывающий перечень требований к участникам рынка электронных коммуникаций. В нем предусмотрели и ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникации.

Закон вводит уведомительный принцип регистрации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций.

Предусмотрены консультации с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы.

Прописана процедура подачи документов в регуляторный орган в электронном виде; определены основы предварительного регулирования и регуляторные обязательства, которые могут возлагаться на поставщиков электронных коммуникационных сетей.

В законе сделали и акцент на доступе к инфраструктуре и совместном использовании инфраструктуры, что существенно снизит затраты на развертывание сетей; установлена универсальная услуга, которая обеспечивает доступность, включая ценовую доступность, к интернету и голосовой связи.

Кроме того, определены особенности прекращения деятельности поставщиков электронных коммуникационных услуг.

Напомним, Рада приняла этот закон в середине декабря.

Как писало РБК-Украина, 1 декабря ВР направила на доработку закон, которым регулируется стоимость интернета. Ранее его ветировал Зеленский.

Следует отметить, что Национальное агентство по предотвращению коррупции нашло признаки коррупции в этом документе.

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