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Зеленский одобрил мораторий на банкротство бюджетных организаций

Новина українською → Украина, Вторник 13 октября 2020 12:33
Зеленский одобрил мораторий на банкротство бюджетных организаций Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине введут мораторий на банкротство бюджетных организаций. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №2276.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В пояснительной записке подчеркивалось, что вступление в действие нового Кодекса процедур банкротства 21 октября 2019 года в действующей редакции создало ряд рисков. Ведь у кредиторов была возможность подать заявление об открытии производства по делу о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций.

Однако подписанный президентом закон отменяет такую возможность.

Кроме того, документ регулирует назначение хозяйственными судами по делам о банкротстве распорядителей имущества или управляющих реструктуризацией. Назначение судами будет временным - пока не введена в эксплуатацию Единая судебная информационно-телекоммуникационная система для выбора управляющих.

Напомним, в начале июня Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №2276. За него проголосовали 303 народных депутата.

Как писало РБК-Украина, данный закон за основу нардепы одобрили еще в начале декабря прошлого года.

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