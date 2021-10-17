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Зеленский допустил обмен Медведчука на пленных в РФ и назвал условие

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Воскресенье 17 октября 2021 20:45
Зеленский допустил обмен Медведчука на пленных в РФ и назвал условие Фото: народный депутат Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у народного депутата Виктора Медведчука украинское гражданство. Однако, по словам главы государства, если бы Россия подтвердила наличие у него российского паспорта, то Украина рассмотрела бы возможность обмена Медведчука на украинских политзаключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Факти тижня".

"Виктор Медведчук - гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если бы Россия, например, подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство, то после этого мы с радостью рассмотрели бы возможность обмена Медведчука на героев Украины, граждан, находящихся не в Украине", - заявил Зеленский.

Напомним, 11 мая Медведчуку объявили подозрение в государственной измене.

После этого журналисты опубликовали записи разговоров Медведчука, на которых, в частности, речь шла о контрабанде угля из ОРДЛО, обмене пленными и заключении с Россией контрактов на поставки газа и электричества.

Как заявляла генпрокурор Ирина Венедиктова, по факту контрабанды угля из ОРДЛО уже открыли дело.

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Виктор Медведчук Владимир Зеленский
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