Встреча в Париже. Советники "нормандской четверки" проведут переговоры: что известно

Сегодня, 26 января состоятся переговоры "нормандской четверки" на уровне политических советников. Впервые за долгое время встреча пройдет в очном формате. Представители всех стран-участниц "Нормандии" соберутся в Париже, чтобы обсудить урегулирование ситуации на Донбассе.

Все подробности переговоров – в материале РБК-Украина .

Главное о встрече в Париже

Переговоры политсоветников лидеров Украины, России, Франции и Германии были анонсированы на среду, 26 января.

Четырехсторонняя встреча является подготовкой к возобновлению саммитов на уровне глав "нормандской четверки". Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Именно он и французский президент Эммануэль Макрон ранее предложили провести встречу.

Стороны обсудят шаги по выполнению Минских соглашений. Переговоры состоятся фоне обострения отношений РФ и Запада из-за угрозы эскалации конфликта в Украине.

Украину в Париже представит глава Офиса президента Андрей Ермак. Россию – замглавы администрации президента Дмитрий Козак. От Германии участвует советник канцлера Йенс Плетнер, от Франции – советник президента Эммануэль Бонн.

Прошлая очная встреча на уровне советников в полном составе состоялась в сентябре 2020 в Берлине. А лидеры "нормандской четверки" не проводили переговоров с декабря 2019 года.

Франция и Германия активизируют нормандский формат

7 января 2022 Эммануэль Макрон и Олаф Шольц инициировали возобновление работы нормандского формата. Главы Германии и Франции предложили провести переговоры лидеров "четверки" в ближайшие недели.

В начале января состоялись отдельные консультации советников от Франции и Германии с представителями Украины и России. В результате глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что нормандский формат снова заработал после длительного бездействия. Он отметил, что на столе переговоров находятся вопросы обмена пленными, отвода тяжелой техники, гуманитарные перспективы.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок также заявила, что Германия готова "сделать все" для перезапуска нормандского процесса, поскольку ситуация на Донбассе ухудшается.

Ожидания Украины от встречи

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал мощным сигналом то, что переговоры удалось разблокировать. Он выразил надежду, что на встрече советников лидеров "нормандской четверки" Германия и Франция будут занимать активную позицию.

Также руководитель ОП озвучил вероятную повестку дня встречи – на переговорах советников могут обсудить привлечение немецких и французских партнеров к верификации режима прекращения огня на Донбассе.

При этом Андрей Ермак отметил, что Украина будет выполнять минские договоренности исключительно в украинских интересах и в соответствии с нормами международного права, а также отстаивать свою позицию по каждому пункту.

Переговоры на фоне угрозы вторжения РФ

Встреча нормандских советников пройдет в период обострения отношений между Россией и Западом из-за Украины.

Наращивание военного контингента у украинских границ с осени 2021 привлекло внимание всего мира. США и страны Европы предупредили РФ о жестких санкциях в случае вторжения российских войск на территорию Украины.

В свою очередь в России выдвинули "гарантии безопасности" США и НАТО. Среди них отказ от расширения Альянса и отказ принимать в него Украину, вывод войск НАТО из стран Восточной Европы.

10 – 13 января прошло три раунда переговоров относительно данных "гарантий", однако стороны пока не достигли компромисса.

В США считают, что Россия готова начать вторжение в любой момент, а в командовании ООС Украины назвали вероятную дату вторжения – 20 февраля.

В то же время в СНБО заявили, что нет никаких оснований, чтобы говорить о полномасштабном наступлении России. Ситуация контролируемая и поводов для паники нет.