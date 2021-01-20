Верховный суд США уведомили об угрозе взрыва. Он возле Капитолия
Верховный суд США в Вашингтоне получил уведомление об угрозе взрыва. Он расположен через дорогу от Капитолия, где сегодня должна состояться инаугурация Джо Байдена.
Об этом сообщил телеканал CNN.
О получении уведомления об опасности телеканалу рассказал сотрудник пресс-службы Верховного суда. Сначала была информация о том, что здание срочно эвакуируют, однако позже выяснилось, что эвакуацию отменили.
Отметим, что о возможном минировании Верховного суда стало известно после того, как избранный президент США Джо Байден прибыл в Капитолий, где сегодня состоится его инаугурация.
Напомним, сегодня Джо Байден официально вступит в должность 46-го президента США. За церемонией его инаугурации можно следить онлайн.
Как писало РБК-Украина, 45-й президент США Дональд Трамп не будет участвовать в инаугурации Байдена. Трамп накануне церемонии инаугурации покинул Белый дом и отправился во Флориду.