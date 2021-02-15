Важный инструмент давления на Россию: 52 страны одобрили Декларацию о произвольных арестах
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в инициированной Канадой конференции. На ней 52 страны одобрили Декларацию против применения произвольных арестов в межгосударственных отношениях.
Он отметил, что в настоящее время около ста граждан Украины незаконно удерживаются за решеткой в Крыму и на территории России.
"Политически мотивированное преследование украинцев по сфабрикованным обвинениям стало обыденной практикой российской оккупационной власти. Мы рассматриваем принятую сегодня декларацию как важный дополнительный инструмент давления на РФ с целью освобождения украинских политических узников и предупреждения дальнейших нарушений прав человека на оккупированных территориях", - заявил министр.
Кулеба также обратил внимание на создание Крымской платформы как площадки для консолидации международных усилий по деоккупации Крыма и пригласил участников конференции к участию в ее инаугурационном саммите в этом году.
Отметим, что в октябре прошлого года Канада инициировала созыв международной конференции для принятия Декларации против применения произвольных арестов в межгосударственных отношениях.
Целью инициативы является выработка глобального коллективного противодействия так называемой "принудительной дипломатии", когда государства осуществляют произвольные аресты людей для политической выгоды в межгосударственных отношениях. Инициативу уже поддержали 52 государства мира, в том числе и Украина.
Ранее сообщалось, что на территории России и временно оккупированного Крыма незаконно удерживают более 100 пленных. При этом 75 незаконно удерживаемых являются крымскими татарами.
Кроме того, омбудсмен Денисова назвала количество украинцев, которых незаконно удерживают на территории ОРДЛО. Большинство задержанных - гражданские лица.