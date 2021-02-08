Вакцинация, новые форумы и коронавирус: основные заявления Зеленского на форуме по COVID

Президент Украины Владимир Зеленский открыл первый форум "Украина 30", посвященный коронавирусу. Глава страны рассказал о ситуации с COVID, вакцинации и планах страны по преодолению пандемии.

Подробнее о том, что говорил президент - в материале РБК-Украина.

О форумах еженедельно

Глава государства отметил, что в течение следующих месяцев форумы будут проводиться еженедельно. Запланировано всего 30 форумов о безопасности, тарифах, Крыме и Донбассе, образовании, культуре, спорте, медицине, промышленности, социальной сфере.

О карантине

По словам Зеленского, жесткий карантин в Украине оказался эффективным и показал свой результат.

"В вопросах коронавируса было вмешательство политиков, большое количество манипуляций, саботаж. Тем не менее, результаты, которых удалось нам достичь, доказывают, что наши действия были эффективными", - отметил он.

По словам президента, Украине удалось достичь стабилизации ситуации с коронавирусом. Также Зеленский назвал три приоритета в борьбе с пандемией: вакцинация, недоверие к прививкам, медицинская инфраструктура.

О вакцинации

Зеленский заявил, что одной из проблем в Украине является недоверие к вакцинации и приоритетом власти будет проведение иммунизации населения.

"Я готов личным примером показать людям, что вакцинация необходима и безопасна", - отметил он.