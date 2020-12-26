Вакцина от COVID доставлена во все страны ЕС, вакцинация стартует завтра

Вакцина от COVID по состоянию на 26 декабря доставлена во все страны Европейского союза. Завтра вакцинация стартует во всех странах-участницах ЕС.

Об этом в своем обращении заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня переворачиваем страницу трудного года. Вакцина от COVID-19 доставлена во все страны Европейского союза. Вакцинация начнется завтра во всем ЕС", - отметила фон дер Ляйен.

Она также отметила, что одновременная вакцинация в ЕС является "трогательным моментом единства" и надежным выходом из пандемии коронавируса.

Напомним, на этой неделе по странам ЕС начали развозить первые партии вакцины от Pfizer и BioNTech. Вакцинация в Евросоюзе продлится три дня с 27 по 29 декабря. При этом Брюсселю удалось снизить цену на вакцину до 15,5 евро за дозу, что дешевле той цены, по которой вакцину Pfizer закупили США.

До этого премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Польша может стать посредником для Украины в получении вакцины из Европейского союза. Сейчас между странами ведутся переговоры.