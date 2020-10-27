ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Усилия США по установлению перемирия в Карабахе потерпели неудачу, - Пашинян

Новина українською → Ереван, Вторник 27 октября 2020 05:59
Усилия США по установлению перемирия в Карабахе потерпели неудачу, - Пашинян Фото: Никол Пашинян (primeminister.am)
Автор: Инна Собора

Усилия международного сообщества по установлению режима перемирия в Нагорном Карабахе потерпели неудачу. Посредничество США не помогло.

Об этом заяивил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Twitter.

Он сообщил, что в Арцахе в результате непрекращающихся обстрелов со стороны Азербайджана погибли и ранены мирные жители.

"Хотел бы заявить, что усилия международного сообщества, на этот раз при посредничестве США, по установлению режима прекращения огня, потерпели неудачу", - написал Пашинян.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе сохраняется.

Напомним, с утра 26 октября в Нагорном Карабахе вступило в силу третье перемирие. Об этом Азербайджан и Армения договорились во время переговоров в США. При этом 29 октября минская группа ОБСЕ по урегулированию конфликта в Карабахе проведет встречу.

Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Нагорный Карабах Армения
NEWS
Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Марьинки
РБК-Украинаинформационное агентство Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Марьинки
DAILY
Командующий Воздушных сил: За времена независимости мы не получили ни одного военного самолета
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Командующий Воздушных сил: За времена независимости мы не получили ни одного военного самолета