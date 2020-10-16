Украинская армия должна быть на 100% контрактной, - Арахамия

Украинская армия на 100% должно быть контрактной. А в тылу все, что можно оптимизировать, должно быть автоматизировано.

Об этом заявил в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

"Для того, чтобы армия становилась сильнее, она должна быть на 100% контрактная. У нас сейчас есть и призыв, вы понимаете. Потому что государство очень много денег тратит на подготовку этого контрактника. Когда он увольняется, мы фактически неоптимально используем деньги", - сказал Арахамия.

Он добавил, что контрактная армия должна быть хорошо оснащена, "иметь ракетную программу, иметь флот".

"А в тылу все, что можно оптимизировать, должно быть автоматизировано", - отметил он.

Напомним, ранее Арахамия выступил за сокращение численности украинской армии. Он считает, что властям Украины стоит начать обсуждение данной инициативы и провести расчеты.

Также сообщалось, что главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что в Украине планируют отменить призыв на военную службу в ряды ВСУ - такое видение есть в перспективе при условии налаженной системы подготовки резерва.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 16 октября

Отметим, что в новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты поднимают актуальные для каждого из нас темы. Например, почему президент Украины Владимир Зеленский хочет провести всеукраинский опрос именно в день выборов, или сколько надо будет украсть, чтобы получить пожизненное. Также гости студии размышляют на тему того, смогла ли команда Зеленского найти механизм, как избавляться от коррупционеров и негодяев у власти и кто разгонял фейки о проститутках на Майдане.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 16 октября

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская рассказала о профилактике и лечении COVID-19, а также об изменениях в протоколе лечения коронавирусной болезни в Украине.

Инфекционист Ольга Голубовская высказалась о протоколе лечения COVID-19

Также инфекционист прокомментировала случаи повторного заболевания на COVID-19 и объяснила, почему ближайшие полгода будут очень тяжелые для Украины.

Голубовская высказалась о протоколе лечения COVID-19

Кроме того, в эфире министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему в нашей стране такая сложная ситуация с коронавирусом.

Степанов оправдался за тяжелую ситуацию с коронавирусом

А еще руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, Андрей Александрин, рассказал о последних результатах исследований COVID-19.

Андрей Александрин высказался о результатах исследований COVID-19

Помимо этого, лидер сборной Украины по футболу Тарас Степаненко рассказал о симптомах коронавируса, которые были у него.

Тарас Степаненко рассказал про симптомы COVID-19