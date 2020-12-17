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В Украине считают решение Молдовы о русском языке опасным для региона

Новина українською → Киев, Четверг 17 декабря 2020 14:55
В Украине считают решение Молдовы о русском языке опасным для региона Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал опасным для региона решение Молдовы о повышении статуса русского языка. По его словам, Россия не хочет терять влияние в регионе.

Об этом Данилов заявил во время онлайн-встречи с главой Бюро нацбезопасности Польши Павелом Солохом, передает пресс-служба СНБО.

Во время общения стороны обсудили безопасность в регионе на фоне кризиса в Беларуси и ситуации после выборов в Молдове.

"РФ не желает терять влияние. Вчерашнее решение парламента Молдовы о признании русского языка языком межнационального общения является очень опасным", - заявил Данилов.

Напомним, вчера парламент Молдовы принял закон о повышении статуса русского языка. Закон является инициативой действующего президента Игоря Додона, который в ближайшее время уступит пост Майе Санду.

Ранее Данилов сообщал, что кризисная ситуация в Беларуси остается вызовом для Украины из-за фактора российского гибридного влияния.

Отметим, в конце июля Украина, Польша и Литва создали платформу "Люблинский треугольник" для политического, экономического и социального сотрудничества. В конце октября Данилов заявил, что участники "Люблинского треугольника" активизируют сотрудничество в сфере безопасности из-за возможного усиления влияния в регионе со стороны РФ.

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