В Украине может появиться новый вид наказания для преступников

В Украине в ближайшее время может появиться новый вид наказания для преступников - пробационный надзор. Соответствующий законопроект уже подготовило Министерство юстиции.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает сайт ведомства.

"Законопроектом мы предлагаем ввести новый вид наказания - пробацоинный надзор. Предполагается, что пробация будет применяться и в качестве основного, и в качестве дополнительного наказания. В первую очередь, она рассчитана на те случаи, где суд в качестве наказания назначает ограничение свободы или арест", - отметил Малюська.

По его словам, такую меру наказания будут применять к тем, кто совершил нетяжкие преступления. А внедрение пробационного периода снизит расходы на пенитенциарную систему.

По оценкам Минюста, один заключенный в тюрьме "стоит" бюджету больше 10 000 гривен в месяц. Затраты на пробации около 900 гривен, поскольку не нужно тратить деньги на его содержание, питание и так далее.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине составят рейтинговую систему тюрем для реформирования учреждений отбывания наказаний. На сегодня в стране работают 183 колонии и следственных изолятора.

Также сообщалось, что Минюст выставит на продажу почти 30 тюрем.