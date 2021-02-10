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В Украине официально запретили российскую COVID-вакцину

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 20:05
В Украине официально запретили российскую COVID-вакцину Фото: врач с вакциной (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине официально запретили регистрировать российской вакцины от коронавируса. Соответствующий указ подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 8 февраля 2020 года.

Согласно постановлению, на территории Украины запрещена регистрация вакцин и других медпрепаратов для профилактики COVID-19, которые разработаны и изготовлены в стране-агрессоре.

"Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и / или производство которых осуществлено в государстве, признанной Верховной радой государством-агрессором, запрещается", - говорится в постановлении.

Поставка и проверка вакцины других производителей регулируются договоренностями, подписанными Украиной в рамках механизма COVAX.

При этом отмечается, что Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины будет оценивать пользу вакцин и проверять материалов на их подлинность при государственной регистрации в Украине под обязательство для экстренного медицинского применения.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до сих пор нет подтверждения эффективности "Спутника V".

"Я считаю, что граждане Украины - это граждане, это люди. Это точно не кролики. На них экспериментировать мы не имеем права", - отметил он.

А министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина не будет регистрировать "Спутник V". По его словам, по поводу регистрации этой вакцины "одна политическая сила устроила какую-то истерию".

"Вы можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", - добавил Степанов.

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