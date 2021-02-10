В Украине официально запретили российскую COVID-вакцину

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 8 февраля 2020 года.

Согласно постановлению, на территории Украины запрещена регистрация вакцин и других медпрепаратов для профилактики COVID-19, которые разработаны и изготовлены в стране-агрессоре.

"Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и / или производство которых осуществлено в государстве, признанной Верховной радой государством-агрессором, запрещается", - говорится в постановлении.

Поставка и проверка вакцины других производителей регулируются договоренностями, подписанными Украиной в рамках механизма COVAX.

При этом отмечается, что Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины будет оценивать пользу вакцин и проверять материалов на их подлинность при государственной регистрации в Украине под обязательство для экстренного медицинского применения.