В Украине обновят сведения Госземкадастра о границе

В Украине обновят сведения Государственного земельного кадастра о границе. Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3987.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За документ проголосовали 294 парламентария.

Согласно закону, сведения о государственной границе вносятся в Государственный земельный кадастр в соответствии с утвержденными документами демаркации (редемаркации, делимитации) украинской границы.

Он изымает из видов документации по землеустройству техническую документацию по определению и установлению в натуре (на местности) государственной границы Украины.

Напомним, в конце декабря комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять соответствующий законопроект №3987.

Как писало РБК-Украина, данный проект закона Кабинет министров поддержал еще в начале августа. В первом чтении Рада приняла его в начале ноября 2020 года.

Так, 1 января вступил в силу закон, который позволит создать надлежащие условия для инженерно-технического обустройства государственной границы в первую очередь с Российской Федерацией.

Пограничникам предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной 30-50 метров вдоль линии госграницы для строительства и содержания инженерно-технических сооружений, ограждений, коммуникаций и других объектов пограничной инфраструктуры.