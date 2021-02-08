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В Украине хотят ужесточить наказание за подделку вакцин

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 13:52
В Украине хотят ужесточить наказание за подделку вакцин Фото: Михаил Радуцкий (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Раду направили законопроект, который усиливает уголовную ответственность за подделку вакцин. В Украине планируют ужесточить наказание.

Об этом заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" глава комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

По его словам, речь идет о некачественных или контрафактных вакцинах.

"Мы сегодня разработали и уже внесли на рассмотрение Верховной рады законопроет об усилении ответственности, в первую очередь уголовной ответственности, за подделку или документов, или досье, или же вакцин, или иммунобиологических препаратов", - заявил он.

Напомним, в Украине планируют провакцинировать от коронавируса не менее 60% граждан.

Также Виктор Ляшко рассказал, от чего зависит точная дата начала вакцинации от коронавируса в Украине. Сейчас наше государство ожидает информацию о дате поставки препаратов.

Напомним, Министерство здравоохранения разъяснило план вакцинации населения от коронавируса.

Также сообщалось, что Украина хочет получить дополнительно еще 8 млн доз вакцины от коронавируса по механизму COVAX.

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