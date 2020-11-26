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Украина закупит партию беспилотников Bayraktar в 2021, - Хомчак

Новина українською → Киев, Четверг 26 ноября 2020 18:04
Украина закупит партию беспилотников Bayraktar в 2021, - Хомчак Фото: Руслан Хомчак (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина намерена закупить в следующем году партию турецких беспилотников Bayraktar. Они поступят напрямую украинской армии.

Об этом на занятиях на полигоне "Широкий лан" заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает armyinform.

По его словам, уже принято решение и запланировано, что в следующем году для нужд украинской армии закупят 5 новых Bayraktar.

"У них несколько другие тактико-технические характеристики, в частности высота и дальность применения", - добавил Хомчак.

Отметим, турецкие беспилотники Bayraktar были широко задействованы в Нагорном Карабахе во время наступления азербайджанской армии. Армия Армении в течение всего периода эскалации не смогла эффективно им противостоять.

Напомним, ранее стало известно, что Турция отказывается от использования двигателей украинской компании "Мотор Сич" при производстве Bayraktar. Турецкая сторона отдала предпочтение двигателю производства дочерней компании Turkish Aerospace Industries.

Также сообщалось, что Минобороны планирует заказать две партии зенитных установок "Шилка".

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