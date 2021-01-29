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Украина выкупит излишки COVID-вакцин у ЕС, - Степанов

Новина українською → Киев, Пятница 29 января 2021 16:07
Украина выкупит излишки COVID-вакцин у ЕС, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что правительство готово выкупать избыточные объемы COVID-вакцин в странах Европейского союза. По его словам, для этого необходимы исключительно политические решения стран.

Об этом Степанов заявил во время онлайн-дискуссии "Увеличение помощи ЕС странам Восточного партнерства в борьбе с COVID-19".

"Мы готовы выкупить излишки вакцин у государств-членов ЕС для того, чтобы как можно быстрее защитить наших граждан. В связи с этим я хотел бы обратиться к вам, господа депутаты, по возможности проинформировать страны, что механизм уже практически создан и нам нужны только политические решения стран", - заявил он.

По словам министра, Украина на данный момент ведет переговоры с более чем 7 компаниями-изготовителями вакцин.

"Мы ведем переговоры с основными производителями вакцин, которые завершили или находятся на стадии завершения третьей фазы клинических исследований. С некоторыми уже подписано соглашение о неразглашении и ведется согласование потенциальных контрактов. Мы на завершающей стадии подписания документов... Мы ведем переговоры со всеми без исключения производителями вакцин. На сегодня - это более семи производителей", - подчеркнул Степанов.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что вакцинация в Украине может начаться с 15 февраля.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что массовая вакцинация в Украине начнется в феврале.

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