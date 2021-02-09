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Украина сможет получить 30 млн долларов. Но надо вакцинировать 10 млн граждан

Новина українською → Украина, Вторник 09 февраля 2021 17:05
Украина сможет получить 30 млн долларов. Но надо вакцинировать 10 млн граждан Фото: вакцина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Украина и Всемирный банк работают над проектом "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине". В рамках него наше государство может получить 90 млн долларов займа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Минфин поддерживает инициативы Всемирного банка по реализации совместного с Минздравом проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине". Однако следует понимать, что это кредитные средства, поэтому их направление должно быть обоснованным и рациональным", - отметил замминистра финансов Роман Ермоличев.

Во время совместного совещания Минфина и Минздрава со Всемирным банком стороны обсудили поддержку сферы здравоохранения по вакцинации от коронавируса. Эта поддержка предусматривает пополнение общего фонда государственного бюджета.

Подчеркивается, что показателем выполнения определят процент лиц группы риска, которые получили вакцинацию от COVID-19 соответствующим количеством доз.

"При условии проведения вакцинации 10 млн человек, принадлежащих к группе риска, Украина сможет получить компенсацию в объеме 30 млн долл. США... Решено в дальнейшем продолжать коммуникацию по реализации этого проекта", - указано в сообщении.

Напомним, вакцинация в Украине от коронавируса начнется уже на следующей неделе. Иммунизация населения будет проводиться только безопасными вакцинами.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, какие категории украинцев не имеют права отказаться от вакцинации. При этом она пока остается добровольной.

Так, Минздрав планирует обеспечить доступ к вакцине от коронавируса для всех граждан до конца 2021 года.

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