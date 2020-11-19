Украина в ООН не поддержала резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Украина в Генеральной ассамблее ООН не поддержала проект российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и другими практиками, которые способствуют эскалации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости. Эту резолюцию также не поддержали большинство стран Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Как пояснили в МИД, текст российской резолюции умалчивает факт того, что завершение Второй мировой войны не стало победой над тоталитарными идеологиями и то, что одним из ее результатов было укрепление коммунистического режима и порабощения отдельных европейских народов. Также РФ оправдывает подписания пакта Молотова-Риббентропа.

"Российская Федерация так же продолжает упорно отрицать признание актом геноцида украинского народа организацию Голодомора 1932-1933 годов и депортацию крымскотатарского народа 1944 года, как и других народов", - добавили в министерстве.

В ведомстве отметили, что реальным подтверждением приверженности России борьбе с нетерпимостью и расовой дискриминацией должно стать прекращение войны против Украины.

"Мы призываем авторов этого ежегодного документа на следующей сессии отбросить все манипулятивные положения с целью обеспечения консенсусного принятия резолюции всеми странами-членами ГА ООН и, прежде всего, теми, кто сделал решающий вклад в свержение гитлеровского и советского режимов", - добавили в МИД.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что невозможно переоценить вклад Украины в победу над нацизмом.

Кроме того, Болгария призывала Россию не называть борьбу СССР с нацизмом "освобождением" Европы.