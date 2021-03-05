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Украина должна ежедневно требовать вступления в НАТО, - Ермак

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 13:54
Украина должна ежедневно требовать вступления в НАТО, - Ермак Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Для Украины настало время ежедневно требовать вступления в НАТО. Она заслуживает стать частью альянса, поскольку отстаивает демократические ценности.

Об этом на онлайн-дискуссии в Европейском политическом центре (EPC) по вопросам внутренней и внешней политики заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, процесс вступления Украины в НАТО должен быть ускорен, поскольку в стране продолжается война и на фоне защиты демократических ценностей она заслуживает стать частью Альянса. Он также отметил, что в прошлом году Украина вышла на новый уровень сотрудничества с НАТО, получив статус партнера расширенных возможностей

"… настало время, когда Украина должна ежедневно говорить о вступлении в НАТО, требовать вступления, поскольку выполняет дорожную карту шагов, необходимых для ассоциации", - добавил Ермак.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев до конца года может получить ответ по поводу возможности вступления в НАТО.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что если бы Украина вступила в альянс до 2014 года, то Российская Федерация не смогла бы захватить Крым. По его словам, тогда бы на защиту союзника стали все страны-участницы НАТО.

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