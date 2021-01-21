Удостоверение владельца и обязательное страхование: Рада взялась за оборот оружия

Верховной раде рекомендуют принять закон об обороте оружия в Украине. Такое решение принял комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Законопроект №4335 рекомендуют принять за основу.

В комитете отмечают, что Украина - единственная в Европе страна, в которой до сих пор нет закона об обороте оружия.

Документ наработала рабочая группа. Она готовила его в течение года.

Что предлагает закон

Документ определяет следующие категории гражданской огнестрельного оружия:

А - автоматическое огнестрельное оружие;

В - гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое)

С - короткоствольное огнестрельное оружие;

D - длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

Е - длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Вводится удостоверение владельца оружия. В нем указываются категории оружия, которое может приобрести владелец удостоверения. На каждую единицу оружия предусмотрен технический паспорт. В нем указываются сведения о собственнике и серийный номер оружия.

Право на получение удостоверения владельца оружия имеют дееспособные граждане, которые:

не имеют медицинских противопоказаний;

не имеют судимости, которая погашена или снята в установленном законом порядке по преступлениям, предусмотренным разделами I-IV, VI, IX, XII-XV, XVII-ХХ Особенной части Уголовного кодекса (кроме реабилитированных)

не привлекались к административной ответственности в течение последнего года по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях.

Документ предусматривает обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия.

Предлагается создать Единый государственный реестр гражданского оружия и прописать принципы его ведения.

Вводятся курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения с ним и его применения.

Закон определяет запрещенные к гражданскому обороту огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, части оружия и дополнительное оборудование к оружию.

Регулируются вопросы приобретения в собственность юридическими лицами гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, наследования, хранения и применения такого оружия для защиты и тому подобное.

В документе прописаны общие принципы ведения спецобращения огнестрельного оружия и боевых припасов и деятельности стрелковых тиров и стрельбищ.

Напомним, Министерство внутренних дел в июле заявляло, что намерено усилить контроль за оборотом оружия. Причиной тому стали события в Луцке, Полтаве и Киеве, где вооруженные мужчины брали в заложники людей и происходили взрывы.