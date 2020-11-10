Турция примет участие в контроле перемирия в Карабахе

После достижения перемирия в Нагорном Карабахе турецкая сторона примет участие в контроле режима прекращения огня. Способы контроля еще обсуждаются.

Об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает turkgun.com.

По его словам, на сегодня еще обсуждается, как стороны будут контролировать перемирие в Нагорном Карабахе.

"Весь процесс контроля над перемирием будем вести совместно, и дальше мы будем находиться рядом с Азербайджаном", - отметил Чавушоглу.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пребывание турецких миротворцев в этом регионе не согласовано. Также эта тема не поднималась в заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана.

Как пишут азербайджанские СМИ, президент Ильхам Алиев обсудил с турецким коллегой создание турецко-российского миротворческого центра по наблюдению за прекращением огня. Однако в Кремле подчеркивают, что работа такого центра, который будет находиться на территории Азербайджана, - предмет отдельных договоренностей.

Напомним, ранее в МИД России сообщили, что соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе включает размещение только российских миротворцев.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в состав миротворческой миссии войдет российский и турецкий контингент.