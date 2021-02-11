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Труханову отменили оправдательный приговор по делу о покупке завода "Краян"

Новина українською → Киев, Четверг 11 февраля 2021 17:40
Труханову отменили оправдательный приговор по делу о покупке завода "Краян" Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко, Олег Черныш

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила оправдательный приговор для мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о злоупотреблениях при покупке здания завода "Краян". Дело отправлено на повторное рассмотрение.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в суде.

"Приговор отменен, дело отправлено на новое рассмотрение", - сообщил собеседник издания.

Оправдательный приговор для Труханова Малиновский районный суд Одессы вынес еще в июле 2019 года.

Напомним, изначально Специализированная антикоррупционная прокуратура просила 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества для Труханова.

Прокуратура требовала наказания в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности на 3 года для его заместителя Павла Вугельмана и по 10 лет заключения для чиновников Алексея Спектора, Владимира Родионова и Василия Шкрябая. Кроме того, директору ООО "Valton Group" Игорю Кравченко прокуроры просили 11 лет тюрьмы, для продавца здания завода "Краян" Петра Загодиренко -10 лет, а для оценщика здания Галины Богдановой - 7 лет лишения свободы.

РБК-Украина писало, что НАБУ и САП подозревают чиновников горсовета, в том числе и Труханова, в хищении 185 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания завода "Краян". Позже стало известно, что НАБУ в рамках отмены статьи о незаконном обогащении закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения Труханова.

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