Президент США Дональд Трамп может вернуться к публичным мероприятиям в субботу 10 октября. У него нет никаких признаков прогрессирующего заболевания.

Заявление лечащего врача Шона Конли обнародовала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани.

Врач, в частности, заявил о хорошем самочуствии президента.

"Он исключительно хорошо реагирует на лечение, без каких-либо данных о негативных терапевтических последствиях по результатам осмотра", - заключил Конли.

Ранее сообщалось, что Трамп вернется к предвыборной кампании уже на следующей неделе.

Также сообщалось, что у Трампа уже в течение суток нет симптомов болезни. Кроме того, уже обнаружили антитела к коронавирусу.

Напомним, Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что недуг выявили и у его жены, Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.