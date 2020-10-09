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Трамп может вернуться к публичным мероприятиям в субботу

Новина українською → Вашингтон, Пятница 09 октября 2020 03:59
Трамп может вернуться к публичным мероприятиям в субботу Фото: Дональд Трамп (wikimedia by Michael Vadon)
Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп может вернуться к публичным мероприятиям в субботу 10 октября. У него нет никаких признаков прогрессирующего заболевания.

Заявление лечащего врача Шона Конли обнародовала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани.

Врач, в частности, заявил о хорошем самочуствии президента.

"Он исключительно хорошо реагирует на лечение, без каких-либо данных о негативных терапевтических последствиях по результатам осмотра", - заключил Конли.

Ранее сообщалось, что Трамп вернется к предвыборной кампании уже на следующей неделе.

Также сообщалось, что у Трампа уже в течение суток нет симптомов болезни. Кроме того, уже обнаружили антитела к коронавирусу.

Напомним, Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что недуг выявили и у его жены, Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.

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