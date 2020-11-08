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В ТКГ рассказали, когда амнистируют участников войны на Донбассе

Новина українською → Киев, Воскресенье 08 ноября 2020 14:34
В ТКГ рассказали, когда амнистируют участников войны на Донбассе Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)
Автор: Лера Полищук

Закон об амнистии участников войны на Донбассе, под которую не подпадут виновные в тяжких преступлениях, будет принят Верховной радой после выборов и формирования местных органов власти на этих территориях в соответствии с украинским законодательством. В законе будут учтены особенности региона и мировой опыт в этих вопросах.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью ТАСС.

"Когда будет создана местная власть после выборов на неподконтрольной территории, будет и принят украинским парламентом закон об амнистии. Амнистия до выборов нереальна", - сказал он.

Для определения тех, кто подпадает под амнистию, Кравчук допустил создание специальных комиссий с участием местных властей Донбасса.

"Каждый человек будет рассматриваться отдельно, его вина должна будет доказана по закону через суд. Другого быть не может. Невинные люди не должны пострадать", - отметил он.

Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что амнистия не будет применяться к лицам, которые причастны к авиакатастрофе МН17 и военным преступлениям в ходе войны на Донбассе.

Кроме того, ранее Резников заявил, что амнистия на Донбассе будет вводиться исходя из степени тяжести преступлений. Неопределенным остается вопрос организации самой процедуры.

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