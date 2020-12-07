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У Тихановской заявили о контактах с "влиятельными людьми" в Кремле

Новина українською → Минск, Понедельник 07 декабря 2020 12:37
У Тихановской заявили о контактах с "влиятельными людьми" в Кремле Фото: Светлана Тихановская (facebook com strana888)
Автор: РБК-Украина

Штаб белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской вступал в неофициальный контакт с российским Кремлем. Переговоры проходили с людьми, которые могут "повлиять на принятие решений".

Об этом в интервью TUT.BY заявил старший политический советник Александр Добровольский.

По его словам, были неофициальные контакты с Кремлем, с не самым высоким уровнем.

"И мы предпринимали шаги, и другие люди предпринимали шаги. Это было на уровне экспертов и людей, которые могут повлиять на принятие решений, но никаких значимых результатов не было. Некоторые сказали: "Мы вам сочувствуем, но участвовать не можем", - заявил Добровольский.

Он также уточнил, что контакты были с людьми, которые "могут донести информацию, посоветовать или повлиять".

"Но на уровень принятия решений по крайней мере мне неизвестно, чтобы кто-то выходил", - добавил советник.

Напомним, ранее сообщалось, что Тихановская призвала Сенат США одобрить санкции против Беларуси.

Он также отметила, что готова возглавить Беларусь в переходный период, который может продлиться ориентировочно около 45 дней.

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