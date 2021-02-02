Как теперь будут назначать набсовет "Суспільного": Рада устранила коллизию

Верховная рада устранила коллизию при назначении наблюдательного совета "Cуспільного". Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №4413.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 290 парламентариев.

Устанавливается срок полномочий членов наблюдательного совета "Cуспільного" - пять лет.

Закон гласит, что депутатские фракции и группы Рады текущего созыва не позднее чем за 2 месяца до истечения полномочий членов наблюдательного совета, избранных депутатскими фракциями и группами предыдущего созыва, смогут делегировать новых членов с учетом требований этого закона.

При этом депутатские фракции и группы, которые расформированы или сформировались после делегирования членов наблюдательного совета НОТУ, не смогут делегировать представителей в такой совет.

Согласно документу, за 90 дней до окончания полномочий членов наблюдательного совета НОТУ Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания письменно сообщает депутатским фракциям и группам о необходимости избрания в течение 45 дней новых членов совета.

В случае досрочного прекращения полномочий члена наблюдательного совета, избранного от депутатской фракции или группы, такая депутатская фракция или группа, если она не расформирована, принимает решение об избрании нового члена на срок, оставшийся до окончания полномочий члена совета, полномочия которого досрочно прекращены.

Если до даты проведения выборов нового состава ВР осталось 180 или меньше календарных дней, депутатские фракции или группы не могут избирать членов набсовета "Суспільного".

Напомним, Раде ранее рекомендовали устранить коллизию при назначении наблюдательного совета "Cуспільного". Такое решение принял комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики по законопроекту №4413.

Как писало РБК-Украина, в конце декабря народные депутаты приняли за основу законопроект №4413.