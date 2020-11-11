Суд отказал в заочном аресте беглого экс-судьи Киреева

Печерский районный суд Киева отказал Государственному бюро расследований в заочном аресте экс-судьи Родиона Киреева. Решение принято на основании вывода Конституционного суда о том, что статья Уголовного кодекса об ответственности за неправосудные решения не соответствует Конституции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Отметим, Кирееву в 2014 году заочно были предъявлены подозрения в вынесении заведомо неправосудного решения об аресте бывшего премьера Юлии Тимошенко в 2011 году и нарушении ее права на защиту.

В конце октября 2020 года следователи ГБР попросили суд дать разрешение на задержание и арест Киреева, что позволило бы объявить его в международный розыск.

Правоохранители отметили, что он скрывается от следствия с лета 2014 года. По данным тестя и тещи Киреева, их зять вместе с женой и сыном проживает в оккупированном Симферополе.

Тем не менее судья Печерского суда Светлана Волкова отказала ГБР в ходатайстве. Она отметила, что в июне 2020 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности судей за неправосудные решения.

Кроме того, судья Волкова не увидела доказательств, что Киреев выносил решение об аресте Тимошенко, "руководствуясь мотивами личной мести или карьеризма".

"При указанных причинах, судья не может признать обоснованным подозрение подсудимого", - сказано в решении суда.

Суд в полной мере отказал правоохранителям в избрании меры пресечения для Киреева.

Напомним, ранее РБК-Украина в материале "Именем Украины: как скандальные судьи возвращаются на должности" писало, что Киреев на сегодня скрывается в Москве (Российская Федерация) и зарегистрирован как российский адвокат в фирме "Правовой ресурс".

Несмотря на то, что Киреев выехал из Украины в 2014 году, официально он был уволен в январе 2016 года указом президента.