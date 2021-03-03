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Суд начал допрос Кличко по делу о расстреле Майдана

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 12:07
Суд начал допрос Кличко по делу о расстреле Майдана Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Святошинский районный суд Киева начал допрос мэра Киева Виталия Кличко по делу о расстреле активистов Майдана. Допрос Кличко начался около 11:30, он допрашивается как свидетель со стороны защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В то же время, мэр, отвечая на вопросы адвокатов экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Майдана, заявил, что лидеры оппозиционных сил не могли тогда в полной мере контролировать протестующих.

"Слова о 100%-ном управлении Майданом - это преувеличение", - подчеркнул он.

Кличко также сказал, что лидеры оппозиции на Майдане призывали агрессивных протестующих не поддаваться на провокации, вести себя мирно и не использовать огнестрельное оружие.

Он отметил, что среди митингующих были разные группы людей в том числе и те, кто предлагал более радикальные действия по отношению к правоохранителям, и те, кто призывал действовать более сдержанно.

При этом Кличко уверен, что таких радикальных групп было меньшинство , и они не влияли на общее настроение митингующих.

Он также сообщил, что в момент расстрела активистов утром 20 февраля 2014 года находился на встрече с европейскими послами в немецком посольстве в Киеве.

Напомним, более подробно о годах расследований этого дела читайте в материале РБК-Украина "Семь лет назад. Что изменилось в расследовании дел Майдана".

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