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Стали известны детали расследования НАБУ по закупке COVID-вакцин

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 14:42
Стали известны детали расследования НАБУ по закупке COVID-вакцин Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование по поводу закупки вакцин от коронавируса. Правоохранители открыли дело по факту злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщают источники РБК-Украина в правоохранительных органах.

Дело открыли по ч.2 ст. 364 ККУ (Злоупотребление служебным положением).

Собеседник издания говорит, что фигурантов еще нет, производство открыли недавно.

"Исследуются факты возможного злоупотребления служебным положением со стороны руководства Минздрава при закупке вакцины Sinovac. Подозрений пока что нет, дело открыто в начале февраля", - сообщил источник.

По словам собеседника, другие подробности - тайна следствия.

Напомним, сегодня днем исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук заявил о расследовании закупки вакцины от коронавируса.

Ранее в государственном предприятии "Медзакупки" заявили, что Максим Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины.

Также они заявляли, что один из производителей вакцины против COVID-19 намерен отказаться от ведения дальнейших переговоров с Украиной.

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Стали известны детали расследования НАБУ по закупке COVID-вакцин
Стали известны детали расследования НАБУ по закупке COVID-вакцин
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