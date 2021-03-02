В США назвали условия выделения Украине дополнительных 150 млн долларов помощи
В Пентагоне США назвали условие выделения Украине дополнительных 150 миллионов долларов помощи в 2021 году. Для этого Украина должна добиться достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах.
Об этом говорится в заявлении Пентагона США.
В США призвали Украину продолжать проводить реформы, которые усиливают гражданский контроль над вооруженными силами и модернизироваться оборонный сектор в соответствии с принципами и стандартами НАТО.
"Остальные 150 миллионов долларов США в 2021 финансовом году, выделенные Конгрессом США, будут предоставлены, когда Министерство обороны в сотрудничестве с Государственным департаментом подтвердит, что Украина добилась достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах в этом году", - отметили в Пентагоне.
В США добавили, что с 2014 года Украине было предоставлено помощь на сумму более 2 миллиардов долларов.
Ранее РБК-Украина писало, что Пентагон раскрыл детали помощи Украине. В пакет помощи на 125 млн долларов не входят противотанковые комплексы Javelin.
Напомним, в феврале Конгресс США одобрил первый транш помощи Украине. Транш принят в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности.