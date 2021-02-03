Состоялось заседание ТКГ на уровне глав делегаций: о чем говорили

В среду, 3 февраля, состоялось заседание делегаций Трехсторонней контактной группы. Главы делегаций обсуждали вопросы продолжения перемирия и разблокирования работы некоторых КПВВ на Донбассе.

Об этом сообщает страница украинской делегации в ТКГ в Telegram.

В ходе заседания украинская делегация подчеркнула, что правительство выполнит основные технические условия, необходимые для разблокировки работы контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) "Счастье" и "Золотое". Речь идет о предоставлении Украиной автобусов-челноков для перевозки граждан через линию разграничения, а также об материальном и техническом обеспечении их работы.

Также обсуждались технические условия возобновления ремонта газораспределительной станции (ГРС) Марьинка.

Кроме этого, Украина на заседании выразила обеспокоенность о нерешении вопроса допуска на оккупированные территории представителей МАГАТЭ. Организация запросила допуск в конце прошлого года.

Ранее сообщалось, что Украина не заявляет о срыве перемирия на Донбассе, поскольку для этого нет оснований. На Донбассе имеют место только отдельные нарушения режима прекращения огня.

Напомним, за прошедшие сутки, 2 февраля, на Донбассе было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. В результате выстрела снайпера получил тяжелое ранение и умер военнослужащий.