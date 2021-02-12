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Собирали данные по боеготовности армии: СБУ задержала двух агентов ФСБ

Новина українською → Украина, Пятница 12 февраля 2021 10:46
Собирали данные по боеготовности армии: СБУ задержала двух агентов ФСБ Фото: задержание агента ФСБ России (ssu.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Служба безопасности Украины разоблачила двух украинских граждан, которые были завербованы Федеральной службы безопасности России. Агенты выполняли задачи по сбору секретных сведений по боеготовности и обеспечению Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники задокументировали, что агентам поставлена ​​задача получить секретные документы.

"Об эффективности применения новых образцов вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины во время проведения АТО/ООС. Они также должны были узнать о перспективах оснащения и перевооружения частей и подразделений украинской армии", - указано в сообщении.

Отмечается, что для выполнения задания агенты ФСБ пытались за деньги завербовать разведчика одной из воинских частей.

Спецслужба задержала завербованных украинцев при контролируемой передаче "тайных" документов и попытке их переправки российским кураторам обусловленными каналам связи. Операция происходила согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"В отношении уличенных агентов ФСБ РФ осуществляются процессуальные меры по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее контрразведка СБУ задержала агента ФСБ, который пытался добыть секретные данные о современной военной технике для ВСУ. Шпионом оказался работник одного из стратегических предприятий Николаева.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля СБУ прекратила деятельность агентурной сети Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Агенты готовили диверсии на объектах армии.

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