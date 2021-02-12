Собирали данные по боеготовности армии: СБУ задержала двух агентов ФСБ
Служба безопасности Украины разоблачила двух украинских граждан, которые были завербованы Федеральной службы безопасности России. Агенты выполняли задачи по сбору секретных сведений по боеготовности и обеспечению Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники задокументировали, что агентам поставлена задача получить секретные документы.
Отмечается, что для выполнения задания агенты ФСБ пытались за деньги завербовать разведчика одной из воинских частей.
Спецслужба задержала завербованных украинцев при контролируемой передаче "тайных" документов и попытке их переправки российским кураторам обусловленными каналам связи. Операция происходила согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"В отношении уличенных агентов ФСБ РФ осуществляются процессуальные меры по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее контрразведка СБУ задержала агента ФСБ, который пытался добыть секретные данные о современной военной технике для ВСУ. Шпионом оказался работник одного из стратегических предприятий Николаева.
Как писало РБК-Украина, в начале февраля СБУ прекратила деятельность агентурной сети Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Агенты готовили диверсии на объектах армии.