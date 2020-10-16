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Сначала граница: США поддерживают позицию Украины по выборам на Донбассе

Новина українською → Вашингтон, Пятница 16 октября 2020 21:59
Сначала граница: США поддерживают позицию Украины по выборам на Донбассе Фото: Джордж Кент (flickr.com/usembassykyiv)
Автор: РБК-Украина

США поддерживают позицию Украины, что выборы в ОРДЛО могут быть проведены только после возвращения Киеву контроля над украинско-российской границей и обеспечения соответствующих условий безопасности в регионе.

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент во время прямого включения Вашингтон-Киев на тему урегулирования на Донбассе, передает "Укринформ".

"Процедура выборов не может проводиться без обеспечения надлежащей безопасности границ. Для того чтобы состоялись выборы, необходимо наличие соответствующих условий", - заявил он.

По словам Кента, США поддерживают территориальную целостность Украины. При этом он добавил, что весь Донбасс является территорией Украины.

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что сегодня невозможно физически провести выборы на территории ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что в России считают, что постановления Верховной рады противоречит минским соглашениям, ведь в них заложены иные условия проведения местных выборов в ОРДЛО. В связи с этим российская сторона фактически заблокировала переговоры по Донбассу в ТКГ.

При этом после заседание советников "нормандской четверки" в Берлине в прошлую пятницу представитель России Дмитрий Козак заявил, что Рада пересмотрит постановление о назначении местных выборов.

В то же время глава украинской делегации в Берлине Алексей Резников сказал, что Украина не обещала пересмотреть постановление.

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